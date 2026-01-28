Le tensioni tra Stati Uniti e Iran tornano a salire. Donald Trump avverte che gli Stati Uniti sono pronti a rispondere con la stessa velocità e violenza usata in Venezuela, se l’Iran dovesse muoversi. Teheran non si lascia intimidire e promette di difendersi come mai prima d’ora. Nel frattempo, il Segretario di Stato Marco Rubio dice che l’Iran è più debole che mai, ma avverte che le proteste potrebbero riprendere da un momento all’altro. La situazione resta calda, con il rischio di un’escalation che pre

Venti di guerra. Il Segretario di Stato Marco Rubio, durante una audizione al Senato, ribadisce che “l’Iran è più debole che mai” e se al momento le proteste si sono affievolite, è solo questione di tempo, perché riprenderanno. Interrogato sulla stima del Dipartimento di Stato rispetto alle vittime cadute durante i cortei che chiedevano la fine del regime sciita, Rubio ha replicato che si tratta sicuramente di migliaia. Poche ore prima, era stato il presidente Trump a rinnovare uno scenario interventista se Teheran non accetterà di scendere a patti. “Speriamo che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo”, altrimenti le truppe americane sono pronte a compiere la loro missione con la stessa “velocità e violenza” utilizzate in Venezuela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Iran? Usa pronti a velocità e violenza usate in Venezuela”. Teheran: “Ci difenderemo come mai prima d’ora”

Donald Trump torna a minacciare Teheran, paragonando la situazione attuale a quella in Venezuela.

L’attuale situazione in Iran ha attirato l’attenzione internazionale a causa delle tensioni tra le autorità e i manifestanti pacifici.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

