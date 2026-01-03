Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza militare nei Caraibi, schierando oltre dieci navi da guerra e migliaia di soldati. Questo incremento si è verificato in un contesto di tensioni crescenti nella regione, con implicazioni geopolitiche di rilievo. La situazione rimane monitorata, mentre si susseguono le attività militari e le valutazioni internazionali sulla stabilità dell'area.

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - Prima dei raid di stamattina, gli Stati Uniti hanno aumentato notevolmente negli ultimi mesi la loro presenza militare nei Caraibi, arrivando a impiegare migliaia di soldati e più di una decina di navi da guerra. Alcune di queste risorse militari sono state utilizzate come parte di una serie di attacchi che hanno distrutto almeno 36 presunte imbarcazioni adibite al trasporto della droga e ucciso 115 persone, in una campagna denominata Joint Task Force Southern Spear, che secondo i funzionari ha lo scopo di fermare il flusso di droga negli Stati Uniti. A metà dicembre, le risorse nella regione includevano l'USS Gerald R.

© Iltempo.it - Venezuela: oltre 10 navi da guerra e migliaia di soldati Usa nei Caraibi negli ultimi mesi

