Trump minaccia l' Iran | Valuto l' ipotesi di un attacco mirato e limitato
Donald Trump ha dichiarato di considerare un attacco mirato contro l’Iran, senza fornire motivazioni chiare. La notizia arriva mentre Teheran afferma di poter chiudere una bozza di accordo in pochi giorni. Il New York Times sottolinea che il presidente non ha spiegato le ragioni di una possibile azione militare. La tensione tra i due paesi resta alta e si parla di un possibile intervento limitato. La situazione resta sotto osservazione.
Sul fronte iraniano «sono ore delicate, speriamo che le ore delicate si trasformino in cose positive, perché purtroppo il tema è quello del nucleare». Si deve vedere «cosa intende fare l'Iran se vuole costruire l'arma nucleare oppure no. Deve essere una scelta non solo formale, deve essere una scelta sostanziale. Mi auguro sempre che non siano le armi a risolvere i problemi, però molto dipende da quello che diranno gli iraniani». Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Forlì a margine di un incontro in Municipio. C'è il rischio concreto di un conflitto? È stato chiesto.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
