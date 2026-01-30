La Turchia rafforza i legami con l’Asia centrale e si muove per scongiurare un’escalation tra Usa e Iran

La Turchia centra i suoi interessi in Asia centrale, rafforzando i rapporti con quei paesi. Ankara cerca di tenere sotto controllo le tensioni tra Stati Uniti e Iran, muovendosi per evitare un’escalation nel Medio Oriente. La capitale turca si conferma punto di incontro tra diverse culture e alleanze in un momento di grande instabilità regionale.

Ankara si conferma crocevia diplomatico in una fase di crescente instabilità regionale nel Medio Oriente. Nella giornata di ieri, 29 gennaio, la capitale turca ha ospitato una fitta agenda di incontri che spaziano dal rafforzamento delle relazioni strategiche con l'Asia centrale agli sforzi per contenere le tensioni tra Stati Uniti e Iran, con riflessi diretti sulla sicurezza della Siria e dei confini orientali della Turchia.

Le proteste in Iran si sono fermate a causa della dura repressione del regime degli Ayatollah.

