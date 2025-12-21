L' iPhone 18 potrebbe essere il primo pieghevole della storia Apple

L'iPhone 18 potrebbe rappresentare il primo modello pieghevole della storia Apple, suscitando grande interesse tra gli appassionati e gli analisti. La sua eventuale introduzione segnerebbe un passo importante per il brand, ampliando le possibilità di utilizzo e design del device. L’attesa per il nuovo iPhone 18 è già alle stelle e, mai come quest'anno, rischia di essere ripagata da una lineup scoppiettante.

Dal possibile debutto di un iPhone pieghevole, alle strategie di lancio scaglionate, fino alle tecnologie di display e fotocamere di nuova generazione, le indiscrezioni suggeriscono che Apple sia al lavoro per preparare un 2026 coi fiocchi per restare competitiva in un mercato sempre più aggressivo e segmentato. Manca ancora molto, ma come accade sempre con Apple, le speculazioni aumentano man mano che ci avviciniamo al potenziale lancio previsto tra settembre ed ottobre 2026.

