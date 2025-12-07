Ora Francis Ford Coppola si vende anche gli orologi battuto all’asta un FP Journe unico al mondo per quasi 11 milioni di dollari

L’orologio personalizzato appartenuto al regista Francis Ford Coppola – che per recuperare i soldi persi per l’investimento del suo ultimo film sta vendendo i suoi beni – ha raggiunto la cifra record di 10,8 milioni di dollari (commissioni incluse) nell’asta organizzata da Phillips sabato 6 dicembre a New York. Il pezzo, un F.P. Journe FFC Prototype unico al mondo e realizzato in collaborazione con il celebre regista, è stato aggiudicato – come riporta l’Adnkronos – dopo soli undici minuti di intense rilanci, secondo quanto riferito dalla casa d’aste. L’acquirente è rimasto anonimo. Si tratta del prezzo più alto mai pagato per un orologio in un’asta statunitense dai tempi del celebre Rolex “ Paul Newman ” Daytona appartenuto all’attore, venduto da Phillips nel 2017 per 17,8 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ora Francis Ford Coppola si vende anche gli orologi, battuto all’asta un F.P. Journe unico al mondo per quasi 11 milioni di dollari

