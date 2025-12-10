Musica e teatro alle Fornaci di Terranuova

Un fine settimana ricco di eventi attende il pubblico delle Fornaci di Terranuova Arezzo, con spettacoli di musica e teatro nelle rassegne Diffusioni Music e Diffusioni Kids. Due appuntamenti che spaziano tra intrattenimento e cultura, coinvolgendo spettatori di tutte le età in un percorso artistico variegato e coinvolgente.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – Un fine settimana all'insegna della musica e del teatro attende il pubblico del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, con due appuntamenti inseriti nelle rassegne Diffusioni Music e Diffusioni Kids, pensate per coinvolgere spettatori di tutte le età. Si comincia sabato 13 dicembre alle ore 21.15 con "TANTARIA Live Concert" dei Sonacammanese, che vedrà la partecipazione speciale di Paul Dabirè in un omaggio al fratello e artista Gabin Dabirè. Il concerto inaugura il nuovo appuntamento della rassegna Diffusioni Music con una proposta che intreccia tradizione e contemporaneità.

