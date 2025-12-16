Incidente a Gianturco morto un uomo di 49 anni | investito da un camion in un'area privata

Un tragico incidente si è verificato a Gianturco, nella zona orientale di Napoli, dove un uomo di 49 anni è deceduto dopo essere stato investito da un camion in un’area privata. La dinamica dell’incidente e le eventuali cause sono ancora al vaglio delle autorità.

Incidente a Gianturco, nella zona orientale di Napoli: un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante. Fanpage.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le raccomandazioni della mamma Video Le raccomandazioni della mamma Video Le raccomandazioni della mamma Tragico incidente a Roma, perde il controllo dello scooter e cade: morto un uomo - A meno di 24 ore dal tragico incidente in cui ha perso la vita il ventunenne Simone Ricciotti, a Roma si è verificato un altro tragico sinistro. fanpage.it Incidente a Settebagni, settantenne perde il controllo dello scooter e muore - La vittima è un uomo di 70 anni, italiano, che era in sella ad uno scooter T- ilmessaggero.it Maxi-blitz dei carabinieri al campo nomadi dell'ex mercato ortofrutticolo a Gianturco Rimosse numerose vetture di lusso - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.