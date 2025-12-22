Ragazza investita da un' auto a Cologna Veneta | portata in gravi condizioni all' ospedale

Un incidente si è verificato all’alba di oggi, lunedì 22 dicembre, a Cologna Veneta. Secondo le prime informazioni, una ragazza è stata investita da un’auto intorno alle 6 del mattino e è stata immediatamente trasportata in ospedale in condizioni gravi. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’accaduto.

Un incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, lunedì 22 dicembre, a Cologna Veneta. In base alle prime informazioni disponibili, quando erano circa le ore 6.30, una giovane di 18 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via XX Marzo. Il. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ragazza investita da un'auto a Cologna Veneta: portata in gravi condizioni all'ospedale Leggi anche: Investita da un'auto, 60enne in ospedale in gravi condizioni Leggi anche: Investita da un'auto, portata in ospedale in codice rosso Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ragazza investita sulle strisce all’alba da un pirata della strada - Ragazza investita a Cologna Veneta nelle prime ore di questa mattina, lunedì 22 dicembre, nel territorio comunale di Cologna Veneta ... veronaoggi.it Tortoreto, incidente sulla Statale: dimessa la ragazza investita - facebook.com facebook

