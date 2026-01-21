Incidente attraversa sulle strisce e viene investita | donna di 37 anni in ospedale

Nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio, a Monza, si è verificato un incidente in via Gerolamo Borgazzi. Una donna di 37 anni, attraversando sulle strisce pedonali, è stata investita da un veicolo. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico e la donna è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Forti rallentamenti a Monza in via Gerolamo Borgazzi a causa di un incidente stradale: poco prima delle 18 di oggi, mercoledì 21 gennaio, una donna di 37 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Alla guida dell'auto una donna di 42 anni.Sul posto i sanitari del.🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Incidente a Rivoli: donna investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali, trasportata in ospedale Leggi anche: Incidente al Viale Vittorio Veneto, donna investita da un camion mentre attraversa sulle strisce La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Ciclista investita a Coccaglio mentre attraversa la strada; Livorno, travolta mentre attraversa: la 16enne lotta per la vita. Gravissimo anche l’imprenditore che l’ha investita; Grave incidente a Ravenna: investito mentre attraversa la strada; Livorno | Travolta da uno scooter mentre attraversa sul viale Carducci: è gravissima. Bimba di 6 anni investita mentre attraversa le strisce pedonaliSovizzo, bambina investita sulle strisce pedonali in via Pasubio: trasferita al San Bortolo in codice rosso. nordest24.it Incidente mortale a Vado Ligure, anziano investito sulle strisce pedonaliUn incidente mortale si è verificato sulle strade di Vado Ligure nel pomeriggio di oggi: a perdere la vita un uomo di 77 anni, che secondo le prime informazioni stava attraversando la strada sulle ... primocanale.it L'incidente si è verificato nel tratto che attraversa il Pollino in direzione Nord. Il traffico è rimasto scorrevole nonostante gli interventi di soccorso e la messa in sicurezza del mezzo. - facebook.com facebook L'incidente si è verificato nel tratto che attraversa il Pollino in direzione Nord. Il traffico è rimasto scorrevole nonostante gli interventi di soccorso e la messa in sicurezza del mezzo. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.