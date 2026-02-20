Quella mano che tira via la bimba e le urla della mamma L’uomo che ha afferrato la piccola era calvo e coi baffi
A Sovigliana, ieri mattina, una mamma ha vissuto momenti di paura quando un uomo calvo con baffi ha afferrato la sua bambina e l’ha portata via. La donna ha urlato e cercato di bloccare il rapitore, mentre lui si allontanava con la piccola tra le braccia. Testimoni hanno visto l’uomo afferrare la bambina e scappare a piedi lungo la strada principale. La polizia ha già avviato le indagini per identificare il responsabile e garantire la sicurezza dei bambini nel quartiere.
Vinci, 20 febbraio 2026 – Sono stati momenti di terrore quelli vissuti da una mamma ieri mattina a Sovigliana mentre stava accompagnando la sua bambina all’asilo. «Un uomo ha provato a strapparmi di mano mia figlia»: la donna ha denunciato l’episodio sia ai carabinieri sia sui social, attraverso un post su facebook. La notizia è iniziata a circolare sulle chat dei genitori delle scuole del territorio, generando preoccupazione e richieste di chiarimenti. I fatti poco prima dell’ingresso a scuola. Erano circa le 9.30: mamma e figlia erano fuori dal cancello dello spazio gioco di Villa Reghini a Sovigliana, quando – stando al racconto della donna – uno sconosciuto ha afferrato la manina della bambina e l’ha tirata a sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Chi è l’uomo che ha cercato di rapire la bimba al supermercato: senzatetto, già identificato, ha rotto una gamba alla piccolaL’uomo che ha tentato di rapire una bambina al supermercato di Bergamo è un senzatetto già identificato dalla polizia.
Chi è l’uomo che ha cercato di rapire la bimba al supermercato: senzatetto, già identificato, ha rotto una gamba alla piccola di un anno e mezzoUn senzatetto di 45 anni, già identificato dalla polizia, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, rompendo la gamba alla piccola nel tentativo di portarla via.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le scuse di Bastoni tra simulazione ed esultanza: Ho sbagliato, sono umano. Chivu tira dritto: Basta moralisti; Chivu non ha il diritto di parlare di Maradona. Quella di Diego era furbizia, non è mai stato un simulatore; Le regole del curling, una volta per tutte; Chivu contro i moralisti: Maradona fece gol con la mano e nessuno lo criticò. Cose che succedono sempre.
Con quella mano torni presto a scrivere. E a benedirciPossiamo immaginarci l’agitazione nella villetta di Les Combes. Il Papa che cade, l’allarme dei suoi medici, e quel polso malamente contuso e dolorante. E ieri mattina la scelta, comunque, di ... avvenire.it
Cristian Chivu risponde a Luciano Spalletti dandogli del frustrato perché la sua Juventus è dietro l’Inter. Il tecnico nerazzurro ne ha anche per il Napoli, e tira fuori pure Maradona e il suo gol di mano per sostenere la propria tesi che “il calcio è questo da 50 an facebook