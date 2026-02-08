Netflix addio per sempre questi utenti non potranno più vederla | dal 2 marzo 2026 cambia tutto

Dal 2 marzo 2026, milioni di utenti italiani non potranno più usare Netflix. La piattaforma cambierà drasticamente, e molti si ritroveranno senza accesso ai contenuti che hanno guardato finora. La decisione è definitiva, e non ci sono alternative per chi utilizza ancora il servizio.

Dal 2 marzo 2026 cambia tutto per milioni di utenti: perché non potranno più vedere la piattaforma Netflix. Una pagina di storia dello streaming sta per chiudersi definitivamente. Dal 2 marzo 2026, Netflix non sarà più disponibile su una delle più famose console, una delle console più popolari e longeve di sempre. La piattaforma ha infatti annunciato la fine del supporto, mettendo un punto a un rapporto iniziato oltre quindici anni fa. Stop a Netflix su PlayStation 3 da marzo. Gli utenti che ancora utilizzano la PS3 per guardare film e serie TV stanno già ricevendo notifiche direttamente dall'app, che li avvisano dell'imminente dismissione.

