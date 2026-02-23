Interviste | qui rossoblù Evangelisti | Mai mollato in 40’ Voltolini | Sempre in partita

Evangelisti si è congratulato con la Mens Sana e il suo pubblico, lodando il loro entusiasmo durante la partita. La causa di questa reazione deriva dall'intensa prestazione dei rossoblù, che non hanno mai mollato in 40 minuti di gioco. Voltolini ha sottolineato l'importanza di rimanere concentrati fino alla fine, evidenziando come la squadra abbia dato tutto fino all'ultimo istante. La partita si è conclusa con un risultato combattuto fino all'ultimo secondo.

"Per prima cosa ci tengo a fare i complimenti alla Mens Sana e al suo pubblico: giocare così è veramente bello". Ha esordito così coach Marco Evangelisti (nella foto) nell’intervista post partita al PalaEstra. "Abbiamo giocato per 40’ senza mollare un centimetro – ha detto poi il tecnico della Stosa entrando maggiormente nel merito della partita -. Era quello che ci era mancato nelle ultime due trasferte. A La Spezia ci eravamo disuniti subito, oggi invece siamo stati una squadra vera per tutto l’arco dell’incontro. Abbiamo fatto un po’ di paura alla capolista", ha concluso il coach virtussino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Interviste Il diesse Gabriele Voltolini: "Dedicata alla nostra tifosa Norina Franci che è venuta a mancare». Evangelisti: "Abbiamo costruito questa vittoria dalla difesa»Il direttore sportivo Gabriele Voltolini e il coach Marco Evangelisti hanno commentato in sala stampa la vittoria della Stosa al Pala Waterfront di Genova.

