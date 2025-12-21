Il direttore sportivo Gabriele Voltolini e il coach Marco Evangelisti hanno commentato in sala stampa la vittoria della Stosa al Pala Waterfront di Genova. Voltolini ha dedicato il risultato a Norina Franci, una tifosa scomparsa di recente, mentre Evangelisti ha evidenziato come la vittoria sia stata costruita principalmente sulla solidità difensiva. Sono il direttore sportivo Gabriele Voltolini e coach Marco Evangelisti a parlare in sala stampa al termine del match vinto dalla Stosa al Pala Waterfront di Gen

Sono il direttore sportivo Gabriele Voltolini e coach Marco Evangelisti a parlare in sala stampa al termine del match vinto dalla Stosa al Pala Waterfront di Genova. "Prima di tutto - esordisce il ds Voltolini - vorrei dedicare questa vittoria alla nostra tifosa Norina Franci che è venuta a mancare nella giornata di ieri. Ci tenevamo a vincere per lei che ha fatto a suo modo la storia della Virtus dando tanto per la nostra società senza mai esigere niente in cambio. Voglio mandare un grande abbraccio alla famiglia alla quale siamo vicini in queste giornate di lutto. Lunedì festeggeremo un grande traguardo per la Virtus, i 75 anni di storia, una storia che è stata scritta da tante persone e che noi cerchiamo di portare avanti al meglio.

Interviste Il diesse Gabriele Voltolini: "Dedicata alla nostra tifosa Norina Franci che è venuta a mancare». Evangelisti: "Abbiamo costruito questa vittoria dalla difesa»

