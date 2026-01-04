Il Bologna perde 3-1 contro l'Inter a San Siro, con i rossoblù mai in partita. Nonostante la rete di Castro, la squadra di Vincenzo Italiano non riesce a controbattere efficacemente. La prestazione dei felsinei evidenzia alcune difficoltà, lasciando aperti interrogativi sulla continuità e le strategie future. Un risultato che richiede analisi e approfondimenti per migliorare le prestazioni in campionato.

Niente luci (rossoblù) a San Siro per il Bologna di Vincenzo Italiano ma una notte con qualche ombra di troppo. Alla Scala del calcio finisce 3-1 per l’Inter, con Castro e compagni che si accendono solo negli ultimi minuti di gara dopo la rete proprio dell’argentino che accorcia le distanze dopo il tris calato dai padroni di casa tra primo e secondo tempo, prima con Zielinski e poi con Lautaro e Thuram su due corner. Ravaglia alla fine è il migliore dei suoi e questo la dice lunga su come sia andato il match. Italiano deve rinunciare a Orsolini dal primo minuto, con il numero 7 non al meglio per una botta subita in allenamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter-Bologna 3-1, rossoblù mai in partita: inutile la rete di Castro

