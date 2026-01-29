Questa sera l’Inter ha chiuso il girone di Champions League al nono posto, con una vittoria contro il Borussia Dortmund. Ora si aspetta di sapere se ai playoff affronterà il Bodo o il Manchester City, mentre in ottavi potrebbe già trovarsi di fronte al Benfica di Mourinho. La squadra di Inzaghi spera di passare il turno, ma dovrà sudare per conquistare la qualificazione.

L'ultima giornata di Champions ha emesso i suoi verdetti: l'Inter chiude al nono posto, vittoriosa a Dortmund con i gol di Dimarco e Diouf ma costretta, per un solo punto, a fare i playoff. È già tempo, quindi, di guadare alle possibili avversarie, che saranno decise dal sorteggio di venerdì alle 12. I nerazzurri affronteranno ai playoff una tra Benfica e Bodo Glimt, mentre in caso di passaggio del turno sarebbe lo Sporting Lisbona o il Manchester City ad attendere la squadra di Chivu agli ottavi. Anche in quel caso, sarà un ulteriore sorteggio a decidere. Analizziamo quindi, uno per uno, i prossimi ostacoli sul cammino europeo dell'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il cammino dell'Inter: ai playoff Mourinho o il Bodo. Agli ottavi rischio Manchester City

