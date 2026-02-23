Knutsen punge l' Inter | Il City non si è lamentato del sintetico Non è furbo chi parla del freddo

Knutsen afferma che l’Inter si è lamentata del campo sintetico, ma lui sottolinea che il Manchester City non ha sollevato obiezioni. L’allenatore del Bodo Glimt critica chi si concentra sulle condizioni climatiche, definendoli poco intelligenti. Secondo lui, le polemiche sul freddo e sul terreno sono inutili e non influenzano la loro preparazione. La discussione si concentra sulle strategie e sulla mentalità dei club coinvolti.

"Il Manchester City non aveva nemmeno nominato il campo. neanche noi siamo abituati a San Siro, ma pensiamo ad altro. Quello che fanno gli altri non è importante per noi, quelli che pensano troppo al freddo e ad altre cose non sono furbi". Se ci fosse stato bisogno di accendere ulteriormente la vigilia di Inter-Bodo, ritorno playoff decisivo per la conquista degli ottavi, sarebbe bastato chiedere a Kjetil Knutsen. Il tecnico dei norvegesi ha risposto a chi di recente ha imputato la sconfitta dell'Inter al sintetico, rivendicando in realtà l'ottima prestazione del Bodo. Poi ha aggiunto: "Giocare a San Siro sarà comunque un regalo, dobbiamo essere pronti a raccoglierlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bodo Inter, il sintetico non regge a neve e freddo: presenti pieghe sul manto erbosoIl campo dello Bodo Glimt si rovina a causa delle intense nevicate e delle basse temperature, che creano pieghe sul manto erboso.

Campo sintetico, freddo polare e l'ex Milan Hauge: ecco i pericoli dell'Inter contro il BodoQuesta sera l’Inter affronta il Bodo-Glimt in una partita che si preannuncia difficile.

