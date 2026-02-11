Denzel Dumfries torna in gruppo dopo tre mesi di stop. L’olandese si è allenato oggi ad Appiano Gentile, riprendendo parzialmente gli allenamenti con i compagni. L’Inter può così contare su una delle sue frecce più veloci in vista della sfida contro la Juventus, dopo aver affrontato un lungo periodo di incertezza a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato contro la Lazio a novembre.

L’infermeria dell’Inter si svuota nel momento più caldo della stagione. A tre mesi esatti dal grave infortunio alla caviglia sinistra rimediato contro la Lazio lo scorso novembre, Denzel Dumfries ha ripreso oggi ad allenarsi parzialmente con i compagni ad Appiano Gentile. Si tratta di un recupero fondamentale per Cristian Chivu, che ritrova una pedina chiave proprio alla vigilia della sfida scudetto contro la Juventus. Secondo quanto riferito da Sky, l’esterno olandese ha superato la fase più critica della riabilitazione seguita all’intervento chirurgico di stabilizzazione effettuato a Londra lo scorso 16 dicembre. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo per la sfida alla Juventus

Approfondimenti su Inter Juventus

L’olandese Dumfries si è unito di nuovo al gruppo ad Appiano Gentile.

Denzel Dumfries si è sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia dopo settimane di valutazioni e tentativi conservativi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter Juventus

Argomenti discussi: Inter, Dumfries sul ritorno in campo: Questione di settimane; Preview Inter-Torino - Riecco Darmian. Dal 1' anche Martinez e Diouf; DAI CAMPI – Vlahovic, Anguissa, De Bruyne, Belghali, Tavares, Simeone, Dumfries, Yildiz e novità C. Augusto; Inter, riecco Barella e Calhanoglu: oggi in gruppo.

L'Inter riabbraccia Dumfries: l'olandese ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo 3 mesiL'attesa sta finalmente per terminare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Denzel Dumfries ha svolto parte del lavoro con il resto del gruppo. tuttomercatoweb.com

SKY – Riecco Dumfries! Può rientrare per questa partita…Per quanto riguarda l’olandese, secondo quanto riportato da Sky Sport, il rientro completo è programmato per l’ultima settimana di febbraio. Dumfries dovrebbe quindi tornare disponibile tra il ritorno ... passioneinter.com

Inter, riecco Barella e Calhanoglu: “C’è un candidato forte per partire titolare con la Juve” x.com

M etssor sport RIECCO MATTEO! DARMIAN TITOLARE CON L'INTER 7 MESI DOPO: NON GIOCA DAL 1' DAL MONDIALE PER CLUB - facebook.com facebook