Dumfries in gruppo può essere convocato per Inter Bodo | questa la possibile gestione dell’olandese

Dumfries si aggrega alla squadra dopo aver superato un problema muscolare, una scelta che potrebbe portarlo a essere convocato per la partita contro Bodo. La sua presenza in gruppo rappresenta un tassello importante per Cristian Chivu, che punta a rafforzare l’attacco. Il giocatore si allena con impegno e potrebbe essere utilizzato fin dall’inizio. La sua disponibilità sarà decisa nelle prossime ore, mentre il tecnico valuta le alternative in vista della sfida.

Inter News 24 Dumfries sta tornando, per Cristian Chivu è un recupero a dir poco fondamentale, ecco come sarà gestito l’esterno destro. Il calvario è finalmente terminato. In casa Inter risuona una nota lieta che i tifosi e lo staff tecnico aspettavano da tempo: Denzel Dumfries, l’esplosivo laterale destro olandese noto per la sua fisicità prorompente e le poderose progressioni sulla fascia, è tornato ad allenarsi stabilmente con il resto dei compagni. L’esterno era lontano dai campi di gioco dal 9 novembre 2025, quando un infortunio occorso durante il match di campionato contro la Lazio lo aveva costretto a un lungo stop forzato. 🔗 Leggi su Internews24.com

Dumfries Inter, cresce l'ansia in casa nerazzurra: ecco come sta la caviglia dell'olandese! Il possibile scenarioL'attenzione dell'Inter è rivolta alle condizioni di Denzel Dumfries, il quale ha subito un problema alla caviglia durante gli allenamenti.

Infortunio Dumfries, da Appiano la notizia che tutti i tifosi dell'Inter aspettavano: l'olandese torna in gruppo! Cosa filtra sul suo ritorno in campoL'olandese Dumfries si è unito di nuovo al gruppo ad Appiano Gentile.

Inter, Dumfries vede il rientro: data fissataInter, Dumfries torna parzialmente in gruppo e punta al derby col Milan. Chivu ritrova subito Barella e Calhanoglu.

SKY – Riecco Dumfries! Può rientrare per questa partita…Per quanto riguarda l'olandese, secondo quanto riportato da Sky Sport, il rientro completo è programmato per l'ultima settimana di febbraio. Dumfries dovrebbe quindi tornare disponibile tra il ritorno ...

