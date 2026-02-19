L’Inter ha subito una sconfitta pesante in Norvegia, dove il Bodo ha vinto 3-1. La squadra italiana ha commesso troppi errori difensivi, permettendo agli avversari di segnare tre gol nel primo tempo. Ora i nerazzurri dovranno recuperare in casa, con la partita di ritorno a San Siro, per mantenere vive le speranze di qualificazione. La sconfitta si aggiunge alle eliminazioni di Juve e Atalanta, evidenziando le difficoltà delle squadre italiane in questa fase di Champions League.

Bodo, 18 febbraio 2026 – Il disastro delle italiane in Champions League è completo. Dopo Juve e Atalanta, anche l'Inter esce sconfitta dall'andata dei playoff di Champions League. In Norvegia arriva la debacle nerazzurra, frutto di un brutto secondo tempo, con il Bodo che vince per tre a uno prendendosi due gol di margine in vista del ritorno a San Siro. Nel primo tempo Fet ed Esposito per l'uno a uno parziale, ma nella ripresa i norvegesi dilagano in mezzo alle disattenzioni difensive nerazzurre e vincono meritatamente grazie ad Hauge e Hogh, che gettano l'Inter all'inferno. Ora al Meazza, tra sei giorni, servirà una vittoria con tre gol di scarto per accedere agli ottavil Fet e Pio Esposito: botta e risposta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Inter crolla in Norvegia: il Bodo vince 3-1. Ora serve la rimonta a San Siro

