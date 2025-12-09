Spettatori Inter Liverpool il dato ufficiale dei tifosi a San Siro per il match contro la squadra di Arne Slot

L'atmosfera a San Siro durante il match di Champions League tra Inter e Liverpool è stata davvero suggestiva, con una cornice di tifosi appassionati e numerosi presenti. L'entusiasmo dei supporter nerazzurri ha reso la serata indimenticabile, confermando il ruolo centrale dei tifosi nel cuore della competizione europea.

Inter News 24 Spettatori Inter Liverpool, cornice straordinaria al Meazza per la sfida di Champions League contro i Reds! Tifosi in delirio a San Siro. Atmosfera delle grandi occasioni allo stadio San Siro per la sfida di Champions League tra Inter e Liverpool. Il club nerazzurro ha infatti comunicato ufficialmente i dati relativi agli spettatori presenti sugli spalti per uno degli appuntamenti europei più attesi della stagione. Il numero complessivo dei presenti è di 73.892 spettatori, una cifra che certifica ancora una volta il grande richiamo internazionale della competizione e l’enorme risposta del pubblico interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spettatori Inter Liverpool, il dato ufficiale dei tifosi a San Siro per il match contro la squadra di Arne Slot

Serie A Inter-Milan vola oltre 2 milioni di spettatori su DAZN e segna record stagionale

Ascolti 3a Giornata Serie A 2025/26 DAZN: sfiorati i 6 milioni di spettatori, Juventus-Inter il traino

Spettatori Inter Sassuolo, i tifosi nerazzurri accorrono in massa per la sfida contro i neroverdi! I numeri

Serie A, quasi 4,5 milioni di spettatori allo stadio nel 2025/26: #Milan al top, #Inter vicina e #Roma al terzo posto. #Juventus davanti a tutti per tasso di riempimento: ecco le classifiche aggiornate Vai su X

Spettatori Inter-Como: 75.022 (Settore ospiti: 4.361) - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Liverpool, ecco il dato degli spettatori presenti oggi a San Siro - E' arrivato il dato degli spettatori presenti oggi sugli spalti del Meazza per assistere alla sfida tra Inter e Liverpool ... Si legge su msn.com