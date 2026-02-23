Inter Bodo niente pienone a San Siro | previsti ‘solo’ 65mila spettatori
L’Inter ha deciso di ridurre la presenza dei tifosi per la partita contro il BodøGlimt, portando il numero di spettatori a circa 65mila. La causa principale è legata alle limitazioni di capienza e alla richiesta di rispettare le normative di sicurezza. La decisione ha suscitato qualche delusione tra i supporter che speravano in un pienone a San Siro. La gara attirerà comunque un pubblico numeroso, anche se non sarà una delle serate più affollate dell’anno.
Inter Bodo. Stavolta San Siro non farà registrare il tutto esaurito. Per la sfida di ritorno contro il BodøGlimt, l’Inter potrà contare su circa 65mila spettatori, un dato importante ma lontano dal sold-out delle grandi notti europee. Restano infatti poco più di 10mila biglietti disponibili a poche ore dal match, decisivo per tentare la rimonta dopo il 3-1 incassato in Norvegia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club considera comunque positivo il dato delle presenze, e per più di un motivo. Innanzitutto, a differenza di altre partite stagionali, la gara non rientrava in alcun abbonamento: ogni posto doveva essere venduto singolarmente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
