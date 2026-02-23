Inter Bodo niente pienone a San Siro | previsti ‘solo’ 65mila spettatori

L’Inter ha deciso di ridurre la presenza dei tifosi per la partita contro il BodøGlimt, portando il numero di spettatori a circa 65mila. La causa principale è legata alle limitazioni di capienza e alla richiesta di rispettare le normative di sicurezza. La decisione ha suscitato qualche delusione tra i supporter che speravano in un pienone a San Siro. La gara attirerà comunque un pubblico numeroso, anche se non sarà una delle serate più affollate dell’anno.