Inter Arsenal San Siro verso l’ennesimo sold out | previsti 4000 inglesi

L’attesa per la sfida tra Inter e Arsenal si intensifica, con i biglietti che stanno rapidamente esaurendosi. San Siro si prepara a ospitare circa 4.000 tifosi inglesi, rendendo questa partita un evento importante per gli appassionati di calcio. La vendita dei biglietti sta volgendo al termine, segnando un momento di grande interesse e partecipazione per questa importante sfida europea.

Inter Arsenal. La corsa ai biglietti per Inter-Arsenal entra nella sua fase finale, con San Siro che si avvicina rapidamente al tutto esaurito. Nonostante i prezzi elevati, la risposta del pubblico è stata comunque molto forte, segno dell’enorme richiamo esercitato dalla sfida di Champions League tra nerazzurri e Gunners. Secondo quanto riportato da La Repubblica, restano ormai pochissimi tagliandi disponibili. I costi variano sensibilmente a seconda dei settori: il primo anello rosso ha toccato quota 210 euro, una cifra che comunque non sorprende per un big match europeo, mentre il terzo anello verde parte da 59 euro, salendo fino a 80 per i posti sopra la tribuna.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Milan-Roma, lo stadio di San Siro verso l’ennesimo ‘sold out’ stagionale. E stavolta … Inter Bologna, ultimi biglietti in vendita per la sfida di San Siro, si viaggia verso il primo sold out del 2026

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per la partita tra Inter e Bologna in programma domenica sera a San Siro. La sfida rappresenta un'occasione importante per i tifosi nerazzurri di assistere all'incontro, con il primo sold out previsto per il 2026. La vendita dei tagliandi sta per terminare, quindi si consiglia di acquistare quanto prima per assicurarsi un posto allo stadio.

