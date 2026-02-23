Inter-Bodo Glimt a nervi tesi Chivu ‘gela’ il giornalista norvegese in conferenza

Un malinteso tra un giornalista norvegese e l’allenatore dell’Inter ha creato tensione prima della partita contro il Bodo Glimt. L’allenatore ha risposto con freddezza alle domande sulla forma della squadra, mentre i giocatori si sono preparati in modo concentrato. La pressione si sente nello stadio di San Siro, dove la sfida di ritorno del playoff di Champions League si avvicina rapidamente. La partita promette di essere intensa e piena di emozioni.

© Lapresse.it - Inter-Bodo Glimt a nervi tesi, Chivu ‘gela’ il giornalista norvegese in conferenza

Nervi tesi in casa Inter alla vigilia della sfida contro il Bodo Glimt a San Siro, ritorno del playoff di Champions League. I nerazzurri sono chiamati a ribaltare il 3-1 dell’andata per restare in corsa nella massima competizione europea. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu non ha preso bene la domanda provocatoria di un giornalista norvegese, che gli ha chiesto se sarebbe “vergognoso” uscire contro una piccola squadra come il Bodo. “Noi rispettiamo il Bodo, voi non rispettate noi”. “Niente è una vergogna. Noi rispettiamo il Bodo e gli facciamo anche i complimenti per quello che hanno fatto, voi invece non rispettate noi”, ha detto Chivu. 🔗 Leggi su Lapresse.it Chivu Inter, che risposta al giornalista norvegese! «Dovremmo vergognarci di perdere contro il Bodo?». Ecco cos’ha dettoChivu Inter ha reagito con fermezza alle domande di un giornalista norvegese, che ha criticato la sconfitta contro il Bodo Glimt. Conferenza stampa Chivu pre Bodo Glimt Inter LIVE: le paroleCristian Chivu ha parlato oggi alla vigilia della partita contro il Bodo Glimt, spiegando le strategie che l’Inter intende adottare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sconfitta in Norvegia: Bodø/Glimt-Inter 3-1; Playoff Champions League, l’Inter cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 3-1; Champions League, Bodo/Glimt-Inter 3-1: crollo nerazzurro in Norvegia; L’Inter ha perso 3-1 contro il Bodø/Glimt nell’andata dei playoff di Champions League. Inter, Chivu verso il Bodo/Glimt: Consapevoli di poterla ribaltare. Dumfries? Vedremo...Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport in vista del match di ritorno di domani sera contro il Bodo/Glimt nel playoff di Champions. tuttomercatoweb.com Inter-Bodo Glimt, a Chivu serve il 3-0 per gli ottavi: il pronosticoPronostico Inter-Bodo Glimt quote analisi statistiche precedenti ritorno playoff Champions League in programma martedì 24 febbraio alle 21 ... gazzetta.it Chivu verso Inter-Bodo: “Ma quale vergogna Orgoglioso di Bastoni, bello ritrovare l’erba!” - facebook.com facebook Inter-Bodo, rimonta possibile A Chivu serve il 3-0: pronostico x.com