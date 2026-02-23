Inter Betis dove vederla | ecco chi trasmetterà gli ottavi di Youth League

L'Inter Primavera ha deciso di trasmettere la partita contro il Betis, dopo aver deciso di farla vedere ai tifosi tramite piattaforme digitali. La scelta nasce dalla volontà di coinvolgere più appassionati e garantire accesso immediato alla gara degli ottavi di Youth League. La partita si gioca in uno stadio di Milano, con i giovani nerazzurri pronti a sfidare gli spagnoli. La diretta sarà disponibile a partire dalle ore 15.00, senza interruzioni.

Inter Betis dove vederla. L’ Inter Primavera di Benito Carbone continua la sua avventura in UEFA Youth League 2025-2026. Dopo il brillante successo per 3-1 contro il Colonia nei sedicesimi di finale, i giovani nerazzurri si preparano ora ad affrontare un nuovo ostacolo: il Betis. La squadra guidata da Carbone ha impressionato per la qualità del gioco messo in mostra contro i tedeschi, dimostrando compattezza e capacità di finalizzazione. Inter Betis dove vederla: appuntamento alle 14:00. La qualificazione ai quarti sarà decisa in una partita secca, in programma domani a Milano, con il fischio d’inizio fissato alle 14:00. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Youth League, ecco l’avversaria dell’Inter negli ottavi: sfida a fine febbraioL’Inter Under 20 si prepara a sfidare la sua prossima avversaria negli ottavi di finale della UEFA Youth League. Bodo Inter dove vederla Sky o Prime? Chi trasmetterà la sfidaIl match tra Bodo Glimt e Inter si svolgerà mercoledì 18 febbraio alle 21:00, dopo che la partita è stata programmata per la prima fase dei playoff di Champions League 202526. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Inter-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Lecce-Inter e le gare delle Olimpiadi di oggi, sabato 21 febbraio; Betis-Rayo Vallecano, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Youth League, ottavi di finale: la designazione arbitrale di Inter-Betis. Inter-Betis (Youth League): quando si gioca e dove vederla in tvLe informazioni sul match valido per gli ottavi di finale della competizione europea giovanile. msn.com Youth League, Inter-Betis vale i quarti di finale: dove vedere il matchDopo aver superato il Colonia per 3-1 nei sedicesimi di finale al termine di una particola spettacolare, l'Inter Primavera di Benito Carbone affronterà il Betis negli ottavi di finale della UEFA Youth ... msn.com Youth League, Inter-Betis vale i quarti di finale: dove vedere il match x.com UFFICIALE Youth League, dopo la vittoria contro il Colonia l'Inter di Benny Carbone se la vedrà contro il Betis. - Daniele Mari, FcInter1908 - facebook.com facebook