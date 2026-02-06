Youth League ecco l’avversaria dell’Inter negli ottavi | sfida a fine febbraio

L’Inter Under 20 si prepara a sfidare la sua prossima avversaria negli ottavi di finale della UEFA Youth League. La partita si giocherà a fine febbraio, mentre i ragazzi di mister Chivu continuano a mostrare un buon rendimento nel torneo europeo. La squadra si sta allenando intensamente in vista di questa sfida importante.

Youth League. Prosegue il cammino europeo dell’ Inter Under 20, protagonista di un ottimo percorso nella UEFA Youth League 2025-2026. Dopo il convincente successo per 3-1 contro il Colonia nei sedicesimi di finale, la squadra guidata da Benito Carbone ha conquistato con merito l’accesso alla fase successiva, confermandosi tra le realtà più interessanti del panorama giovanile continentale. Il sorteggio degli ottavi di finale, tenutosi a Nyon, ha messo i nerazzurri di fronte a una sfida affascinante e tutt’altro che semplice. L’urna ha infatti abbinato l’ Inter agli spagnoli del Real Betis, formazione storicamente molto competitiva a livello giovanile e nota per la qualità del proprio vivaio.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La sfida tra Inter e Liverpool nella Youth League rappresenta un momento cruciale per i nerazzurri, determinati a ottenere la qualificazione al prossimo turno.

L’Inter Primavera fa un grande passo avanti in UEFA Youth League.

