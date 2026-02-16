Bodo Inter dove vederla Sky o Prime? Chi trasmetterà la sfida

Il match tra Bodo Glimt e Inter si svolgerà mercoledì 18 febbraio alle 21:00, dopo che la partita è stata programmata per la prima fase dei playoff di Champions League 202526. La trasmissione dell’incontro sarà disponibile su Sky e Prime Video, permettendo ai tifosi di seguire in diretta la sfida tra le due squadre.

Bodo Inter dove vederla. La sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League 202526, è in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video e potrà essere seguito tramite l'app di Amazon Prime Video disponibile su smart TV, oltre che in streaming su smartphone, tablet, PC e console compatibili. Bodo Inter dove vederla: gli aggiornamenti su Inter TV. Come di consueto, Inter TV accompagnerà i tifosi nel percorso di avvicinamento alla partita con collegamenti e approfondimenti dal pre-gara. Il Livematch pre BodøGlimt-Inter sarà in diretta a partire dalle ore 19:30 e sarà visibile anche sul canale ufficiale YouTube del Club fino alle 20:15.