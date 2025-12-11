L’intelligenza artificiale è la persona dell’anno per Time | in copertina Altman e i volti delle big tech

L'intelligenza artificiale è stata scelta come Persona dell'Anno 2025 da Time, che le dedica la copertina. L'articolo esplora il ruolo crescente dell'AI nelle tecnologie e nella società, evidenziando le figure di spicco come Altman e le big tech coinvolte nello sviluppo di queste innovazioni.

Roma, 11 dicembre 2025 – L 'Intelligenza Artificiale guadagna la copertina di Time. È l’AI la 'Persona dell'Anno 2025' designata dalla rivista statunitense. La cover story più ambita del magazine illustra oggi come la IA stia “influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite”. Due le copertine: nella prima, Time ha messo, appollaiati su una trave di acciaio – come gli operai che costruivano i grattacieli nella famosa foto del 1932 (‘Lunch atop a Skyscraper’) i protagonisti della rivoluzione tecnologica degli ultimi anni: Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’intelligenza artificiale è la persona dell’anno per Time: in copertina Altman e i volti delle big tech

