L’intelligenza artificiale è la persona dell’anno per Time | in copertina Altman e i volti delle big tech

11 dic 2025

Roma, 11 dicembre 2025 – L 'Intelligenza Artificiale guadagna la copertina di Time. È l’AI la  'Persona dell'Anno 2025' designata dalla rivista statunitense. La cover story più ambita del magazine illustra oggi come la IA stia “influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite”. Due le copertine: nella prima, Time ha messo, appollaiati su una trave di acciaio –  come gli operai che costruivano i grattacieli nella famosa foto del 1932 (‘Lunch atop a Skyscraper’) i protagonisti della rivoluzione tecnologica degli ultimi anni: Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

