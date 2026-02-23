Intel Nova Lake-S | rivoluzione a 52 core slitta al 2027

Intel ha deciso di rinviare il lancio di Nova Lake-S al 2027, a causa di sfide tecniche nello sviluppo dei 52 core. La notizia, diffusa da fonti indipendenti, sconvolge i piani di chi attendeva questa innovazione. La società ha incontrato difficoltà nel perfezionare la produzione di processori così complessi, spostando così le aspettative di mercato di diversi anni. La scelta di posticipare il debutto influenzerà certamente il settore hardware.

Intel Nova Lake: il rinvio che cambia il mercato dei processori. Il 21 febbraio scorso, due fonti indipendenti hanno lanciato un segnale preoccupante per gli appassionati di hardware: Intel Nova Lake-S, la prossima generazione di processori desktop, non vedrà la luce nel 2026 come previsto. Secondo HXL e Golden Pig Upgrade, la presentazione ufficiale è stata spostata al CES 2027, un evento che si terrà a Las Vegas tra poco più di un anno. La notizia, sebbene non confermata da Intel, arriva in un momento delicato per il settore, con l’attenzione dell’industria spostata verso le infrastrutture per l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

