Intel Panther Lake potrebbe superare le prestazioni dell’ipotetica PS6 portatile

Intel Panther Lake si prepara a rivoluzionare il settore del gaming portatile, con potenzialità di superare le prestazioni di una ipotetica PS6 portatile. Presentato al CES, questo nuovo sistema su chip (SoC) rappresenta un passo avanti nella strategia di Intel per rafforzare la propria presenza nel mercato dei dispositivi portatili ad alte prestazioni, offrendo soluzioni più innovative e competitive.

Intel potrebbe ridefinire gli equilibri del mercato del gaming portatile con Panther Lake, una nuova generazione di SoC presentata al CES come parte di una strategia molto più aggressiva rispetto al passato. Dopo risultati poco convincenti con Meteor Lake e Lunar Lake, l’azienda punta ora su chip progettati espressamente per le console handheld. Secondo diverse indiscrezioni, queste soluzioni potrebbero arrivare a competere, e potenzialmente superare, le prestazioni della futura (e presunta) PS6 portatile di Sony. Un cambio di passo che segna una discontinuità netta nella visione di Intel, il tutto però con compromessi ancora da risolvere sul fronte dei consumi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

