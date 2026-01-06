Samsung Galaxy Book6 | la rivoluzione AI con Intel Core Ultra e design ultrasottile

Al CES 2026, Samsung ha presentato il Galaxy Book6, un nuovo notebook che integra tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Con il processore Intel Core Ultra e un design ultrasottile, il dispositivo si propone come una soluzione versatile per chi cerca efficienza e portabilità. Questa novità segna un passo importante nel settore dei laptop, offrendo prestazioni elevate in un formato compatto e raffinato.

Il palcoscenico del CES 2026 è stato teatro di un annuncio che promette di ridefinire gli standard della produttività mobile: il debutto ufficiale del Samsung Galaxy Book6. Samsung Electronics ha sollevato il sipario sulla sua linea di PC più avanzata di sempre, comprendente i modelli Ultra, Pro e la versione standard. Non si tratta di un semplice aggiornamento hardware, ma di una riprogettazione completa che mette al centro l'intelligenza artificiale, resa possibile dai nuovi processori Intel Core Ultra Series 3 basati sull'architettura Intel 18A. Con un design che sfida le leggi della fisica per sottigliezza e una potenza di calcolo bruta gestita da NPU dedicate, Samsung Galaxy Book6 si candida a diventare il punto di riferimento per creativi e professionisti nell'era dell'AI on-device.

Samsung lancia la Serie Galaxy Book6 al CES 2026 - Tra gli stand della prima importante manifestazione dell'anno vi è anche la serie Samsung Galaxy Book6. tuttotech.net

Galaxy Book 6: nuovi chip Intel e più autonomia per i notebook Samsung - Al CES 2026, accanto a TV di grandi dimensioni e a tante altre novità, Samsung ha svelato una delle novità più attese del suo ecosistema: l a nuova famiglia di notebook Galaxy Book 6. hdblog.it

