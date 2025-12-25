Boxe | Naoya Inoue sfida Alan Picasso per restare re dei supergallo
Ormai da tempo Naoya Inoue può tranquillamente definirsi il grande re dei pesi supergallo. Il giapponese, classe 1993, soprannominato “The Monster”, è anche uno dei più devastanti pugili nella storia della sua categoria, con una percentuale di KO dell’87%. Conseguenza naturale della sua forza è che, dal 2023, i titoli mondiali dei supergallo sono tutti unificati. Non c’era una situazione simile dai tempi di Enrique Pinder nel 1972, e mai c’è stata nell’era delle quattro cinture. Il pugile nipponico avrà questa volta una sfida particolare: dopo aver combattuto a Tokyo, nel Nevada e a Nagoya, per lui c’è un approdo a Riad. 🔗 Leggi su Oasport.it
