Boxe | Naoya Inoue sfida Alan Picasso per restare re dei supergallo

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ormai da tempo Naoya Inoue può tranquillamente definirsi il grande re dei pesi supergallo. Il giapponese, classe 1993, soprannominato “The Monster”, è anche uno dei più devastanti pugili nella storia della sua categoria, con una percentuale di KO dell’87%. Conseguenza naturale della sua forza è che, dal 2023, i titoli mondiali dei supergallo sono tutti unificati. Non c’era una situazione simile dai tempi di Enrique Pinder nel 1972, e mai c’è stata nell’era delle quattro cinture. Il pugile nipponico avrà questa volta una sfida particolare: dopo aver combattuto a Tokyo, nel Nevada e a Nagoya, per lui c’è un approdo a Riad. 🔗 Leggi su Oasport.it

