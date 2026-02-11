James Van Der Beek l’attore di ‘Dawson’s Creek’ muore a 48 anni | la battaglia contro il cancro al colon

È morto James Van Der Beek, l’attore di ‘Dawson’s Creek’. Aveva 48 anni. La sua famiglia ha confermato la scomparsa in Texas, dove si trovava da tempo. La sua lotta contro il cancro al colon, scoperto alla fine del 2024, si è conclusa purtroppo questa settimana. Van Der Beek era diventato famoso interpretando Dawson Leery, e ora molti fan piangono la sua perdita.

Addio a James Van Der Beek, l’icona di ‘Dawson’s Creek’ spento a 48 anni. James Van Der Beek, l’attore statunitense divenuto celebre per aver interpretato Dawson Leery nella serie televisiva “Dawson’s Creek”, è scomparso in Texas all’età di 48 anni, dopo una battaglia contro un cancro al colon diagnosticato alla fine del 2024. La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo, riportando alla luce il successo di una serie che ha segnato un’epoca e lanciato le carriere di numerosi giovani attori. Gli inizi e il successo di ‘Dawson’s Creek’. Nato nel Connecticut da un ex giocatore di baseball professionistico e una ballerina di Broadway, Van Der Beek ha trovato la fama alla fine degli anni ’90 con “Dawson’s Creek”.🔗 Leggi su Ameve.eu

