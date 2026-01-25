Eventi per la Giornata della Memoria 2026 nelle Marche | iniziative in tutta la regione

Le Marche per la Giornata della Memoria 2026 propongono un programma di iniziative distribuite su tutto il territorio regionale. Attraverso eventi, incontri e attività nelle scuole e nei luoghi simbolo, la regione conferma il suo impegno nel mantenere viva la memoria delle vittime dell’Olocausto e promuovere valori di rispetto e tolleranza. Un’occasione per riflettere e condividere momenti di approfondimento in tutta la regione.

Ancona, gennaio 2026 – Le Marche rinnovano anche nel 2026 il loro impegno per la Giornata della Memoria con un calendario diffuso di iniziative che attraversa l'intero territorio regionale, coinvolgendo città, scuole, istituzioni culturali e luoghi simbolo. Dal nord al sud della regione, incontri, concerti, proiezioni cinematografiche, mostre e momenti di riflessione collettiva scandiscono i giorni intorno al 27 gennaio, data che segna la liberazione del campo di Auschwitz e il ricordo della Shoah. Ecco i vari appuntamenti, provincia per provincia. Ancona tra pietre d'inciampo e sinagoga. posa della terza e ultima pietra d inciampo in memoria di Luigi Radaelli in Via delle Grazie, Posa delle Tre pietre d Inciampo del Artista Gunter Demnig, Brescia 13 Gennaio 2026.

