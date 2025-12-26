La fiamma olimpica attraversa Caserta | l' ingresso nella Reggia dal nuovo accesso

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata dalle grandi emozioni a Caserta con la Fiamma Olimpica che ha fatto tappa in città nella giornata di Santo Stefano. Una quarantina di tedofori si sono dati il cambio nel portare la fiaccola in una staffetta che ha attraversato le strade del Capoluogo, tra la curiosità e l’emozione di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

