La fiamma olimpica attraversa Caserta | l' ingresso nella Reggia dal nuovo accesso

Mattinata dalle grandi emozioni a Caserta con la Fiamma Olimpica che ha fatto tappa in città nella giornata di Santo Stefano. Una quarantina di tedofori si sono dati il cambio nel portare la fiaccola in una staffetta che ha attraversato le strade del Capoluogo, tra la curiosità e l'emozione di. La fiamma ha fatto il suo ingresso all'interno della Reggia di Caserta dal nuovo accesso di piazzetta Sant'Antonio, inaugurato per l'occasione, ed è uscita in piazza Carlo di Borbone.

IL VIDEO E LA FOTO. La fiamma olimpica stamattina davanti alla REGGIA. L’emozione di Nicole, 20ENNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - Quel momento, per la città di Caserta, ha avuto il volto e il sorriso di Nicole Cappabianca, scelta come u ... casertace.net

Milano-Cortina, la fiamma olimpica passa per Caserta - Provenienti dal casertano ma anche dal Lazio, si sono scambiati la torcia in ... ilmattino.it

Sulla strada verso il centro di Napoli, la Fiamma Olimpica è passata anche da Scampia, tra le mani di Giuseppe Maddaloni, oro olimpico nel judo a Sydney 2000. Nato e cresciuto qui, "Pino" ha sempre avuto un legame profondo con il quartiere: la palestra di f - facebook.com facebook

La Fiamma olimpica ha attraversato #Napoli e a chiudere le celebrazioni è stato Fabio #Cannavaro che ha acceso il braciere. #olimpiadi x.com

