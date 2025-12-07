Oltre 200mila visitatori per la domenica gratis al museo | Reggia di Caserta sul podio

Tempo di lettura: 3 minuti Sono stati oltre 200mila gli ingressi nei luoghi della cultura statali aperti il 7 dicembre in occasione della #domenicalmuseo di dicembre, l’iniziativa del ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei, gallerie e parchi archeologici nella prima domenica del mese. Questi i primi dati provvisori fin qui pervenuti. Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 14.461; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 12.832; Reggia di Caserta 11.775; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 11.514; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

