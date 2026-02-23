Inghilterra arresto di Andrea | lo scandalo Epstein scuote la monarchia Il nipote William | Non sono in uno stato di calma

Il principe William esprime preoccupazione per l’arresto di Andrea, collegato allo scandalo Epstein, che mette sotto pressione la monarchia britannica. La notizia ha suscitato scalpore, anche in occasione della cerimonia dei Bafta a Londra. William ha dichiarato di non sentirsi in calma, mentre sua moglie Kate lo accompagna con sguardo serio. La vicenda si intensifica e coinvolge direttamente la famiglia reale.

LONDRA - "In questo momento non sono in uno stato di calma". Con queste parole il principe William, accompagnato da una radiosa Kate alla cerimonia di premiazione a Londra dei Bafta, gli Oscar britannici, ha dato voce alle preoccupazioni che scuotono la famiglia reale per il terremoto giudiziario di Andrea. La tensione per il coinvolgimento del reprobo dei Windsor nello scandalo Epstein, col recente arresto seguito al rilascio mentre le indagini sul suo conto vanno avanti su più filoni, è emersa durante un breve scambio di battute sul film 'Hamnet'. L'articolo Inghilterra, arresto di Andrea: lo scandalo Epstein scuote la monarchia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Arresto dell’ex principe Andrea scuote il Regno Unito: accuse, scandali e implicazioni per la monarchiaL’ex principe Andrea è stato arrestato ieri sera a Londra a causa di sospetti coinvolgimenti in attività illecite.

Caso Epstein, l’ex principe Andrea d’Inghilterra dopo l’arresto: “Non potete farlo, sono figlio di Elisabetta”L’ex principe Andrea d’Inghilterra si è lamentato dopo l’arresto, affermando di essere il secondo figlio della regina Elisabetta.

