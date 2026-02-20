Arresto dell’ex principe Andrea scuote il Regno Unito | accuse scandali e implicazioni per la monarchia

L’ex principe Andrea è stato arrestato ieri sera a Londra a causa di sospetti coinvolgimenti in attività illecite. La polizia ha eseguito un’ordinanza che si riferisce a presunti abusi e traffico di persone, collegati a un’indagine internazionale. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, lasciando il pubblico senza parole e alimentando discussioni sulla posizione della monarchia. La famiglia reale ha confermato che collaborerà con le autorità, mentre i cittadini si interrogano sulle possibili ripercussioni per il futuro della corona.

Arrestato l'ex duca di York per presunta condotta illecita: il Regno Unito sotto shock, re Carlo III promette piena cooperazione alla giustizia.. Un terremoto istituzionale scuote il Regno Unito dopo l'arresto dell'ex principe Andrea, figlio della defunta regina Elisabetta e fratello del re Carlo III, nella sua residenza privata di Sandringham. L'ex duca di York è stato fermato da una pattuglia di polizia con l'accusa di "condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica", collegata alle sue frequentazioni passate con il finanziere americano Jeffrey Epstein, noto per il traffico sessuale di minori.