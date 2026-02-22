Caso Epstein l’ex principe Andrea d’Inghilterra dopo l’arresto | Non potete farlo sono figlio di Elisabetta

L’ex principe Andrea d’Inghilterra si è lamentato dopo l’arresto, affermando di essere il secondo figlio della regina Elisabetta. La sua reazione ha sorpreso chi lo ha ascoltato, mentre gli investigatori continuano le verifiche sui suoi contatti con Jeffrey Epstein. Testimoni riferiscono che Andrea ha cercato di opporsi alle accuse, sostenendo di avere una posizione speciale. La sua vicenda si aggiunge alle numerose tensioni all’interno della famiglia reale. La procura britannica prosegue le indagini senza sosta.

«Non potete farmi questo. Io sono il secondo figlio della regina Elisabetta». Sarebbe questa, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, la reazione dell’ex principe Andrea d’Inghilterra al momento dell’arresto avvenuto giovedì scorso nell’ambito delle indagini sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Le parole, riferite ai poliziotti intervenuti, non avrebbero però avuto alcun effetto: Andrea sarebbe stato trattenuto per circa 11 ore dalla polizia di Thames Valley presso la stazione di Aylsham, nel Norfolk, prima di essere rilasciato. Le indagini su mail e residenze. Gli investigatori continuano a esaminare presunte mail governative riservate che l’ex duca avrebbe inoltrato a Epstein durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di inviato per il commercio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

