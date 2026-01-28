Infortunio Zanoli intervento riuscito per il calciatore dell’Udinese | il comunicato del club bianconero

L’infortunio di Alessandro Zanoli si è concluso con un intervento riuscito. Il calciatore dell’Udinese si era fatto male durante una sessione di allenamento e ora si trova in fase di recupero. Il club bianconero ha comunicato che l’operazione di ricostruzione del legamento crociato al ginocchio destro è stata completata con successo. Ora Zanoli dovrà seguire un percorso di riabilitazione, ma le prime notizie sono positive.

Kolo Muani Juventus, lo spogliatoio si espone: ecco il gesto dei bianconeri in queste ore! Mercato Inter, i nerazzurri pensano a quell’esterno offensivo: trattativa in avvio con l’Al-Ittihad! Tutti i dettagli Como, già definito il futuro di Cuenca: va in scena un clamoroso intreccio di mercato! Le ultimissime Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Infortunio Camarda, operato alla spalla: completato l’intervento all’Humanitas di Milano. La nota Como, già definito il futuro di Cuenca: va in scena un clamoroso intreccio di mercato! Le ultimissime Tommaso Turci rivela: «Tutto può ancora succedere in campionato, c’è una squadra che ha mostrato più continuità! Su Spalletti-Conte dico questo» Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Benfica Real Madrid, dentro alla sfida di Champions del ‘da Luz’: qual è il grande obiettivo delle due squadre! Arbeloa incrocia le dita Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Zanoli, intervento riuscito per il calciatore dell’Udinese: il comunicato del club bianconero

Approfondimenti su Zanoli Udinese

Nicolò Zaniolo, calciatore dell’Udinese, si è sottoposto a un intervento riuscito a seguito del suo infortunio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Zanoli Udinese

Udinese, rottura del crociato per Zanoli: il comunicatoBrutto infortunio per Alessandro Zanoli. Il terzino dell'Udinese si è rotto il crociato e la sua stagione è già finita visti i tempi di recupero saranno di almeno 6-7 mesi. Ecco il comunicato sulle ... fantacalcio.it

FLASH | Udinese, tegola Zanoli: c’è la lesione del crociato!Infortunio Zanoli - Brutte notizie in casa Udinese: Alessandro Zanoli, esterno destro bianconero in gol nel corso dell'ultima ... fantamaster.it

#Atta : “Non sono ancora al massimo dopo l’infortunio. #Zanoli ha fatto un gol incredibile” x.com

TuttoUdinese.it. . L'Udinese ritrova la vittoria e lo fa nel derby del Bentegodi contro l'Hellas! Atta, Zanoli e Davis in gol per un successo meritato dai friulani, capaci di imporre il proprio gioco soprattutto nel secondo tempo (a fronte di un Verona in netta dif - facebook.com facebook