Infortunio Rovella le condizioni del centrocampista della Lazio dopo lo stop contro il Cagliari

Nicolò Rovella si ferma a causa di un infortunio durante la partita contro il Cagliari. La Lazio ha confermato che il centrocampista sta seguendo un percorso di recupero e si sottopone a controlli medici. Rovella ha accusato dolore al ginocchio e i medici monitorano attentamente la sua ripresa. La squadra spera di riaverlo in forma il prima possibile, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

