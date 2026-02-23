Infortunio Payero | le condizioni del centrocampista dopo Roma Cremonese e quante partite potrebbe saltare Ultimissime

L’infortunio di Payero, accusato un dolore muscolare durante la partita contro la Roma, ha preoccupato i medici della Cremonese. La sua condizione attuale richiede ulteriori controlli e potrebbe costringerlo a saltare diverse partite. Il centrocampista argentino si trova ancora sotto osservazione, e il club valuta le prossime mosse per gestire al meglio la sua ripresa. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali sulla durata dell’assenza.

Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Cremonese, Nicola a DAZN dopo la sconfitta con la Roma: «Baschirotto ne avrà per un po’. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Djimsiti: si ferma il difensore durante Atalanta Torino. Le sue condizioni e quali partite potrebbe saltareDurante la partita tra Atalanta e Torino, Berat Djimsiti si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo.

Leggi anche: Lobotka out, la Juve e non solo: svelate quante partite potrebbe saltare

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tutte le formazioni-tipo in Serie A con gli ultimi aggiornamenti: oggi giocherebbero così; Lazio, Sarri: Zaccagni non è ancora in condizione ottimale. Sull'infortunio di Rovella...

Infortunio Lautaro Martinez: le condizioni dell’attaccante dell’Inter dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt in Champions LeagueInfortunio Lautaro Martinez: le condizioni dell’attaccante dell’Inter dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt in Champions League La trasferta europea oltre il Circolo Polare Artico rischia di lasciare ... calcionews24.com

Infortunio Lautaro Martinez in Bodo Glimt-Inter: out contro il Lecce. Le newsInter in apprensione per Lautaro Martinez. L’attaccante è stato costretto a uscire al 61’ di Bodo/Glimt–Inter (sul risultato di 1-1) a causa di un problema fisico, al suo posto è entrato Thuram. Dai p ... sport.sky.it

SERIE A - Roma-Cremonese, Payero costretto al cambio per infortunio ift.tt/ACgqdsP x.com

Formazioni Ufficiali CREMONESE: Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella, Vardy, Djuric GENOA: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson, Vitinha, Col - facebook.com facebook