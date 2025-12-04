Lobotka out la Juve e non solo | svelate quante partite potrebbe saltare

La notizia non è tra quelle più auspicate. Già, perché il centrocampo è un reparto già ridotto all’osso per il Napoli, martoriato dai numerosi e lunghi infortuni che hanno praticamente decimato le scelte per il tecnico Antonio Conte. In mattinata, è arrivata anche la novità dello stop di Stanislav Lobotka che, secondo quanto rivelato dalla SSC Napoli con una nota ufficiale, ha già iniziato l’iter riabilitativo. Ma quante partite salterà lo slovacco per infortunio? L’edizione online del Corriere dello Sport si sbilancia sull’assenza contro la Juventus, ma non è escluso che possa saltare anche il match di UEFA Champions League contro il Benfica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lobotka out, la Juve e non solo: svelate quante partite potrebbe saltare

Approfondisci con queste news

Lobotka will miss the game against Juventus, per @SkySport Vai su X

Infortunio per #Lobotka ! Nuovo infortunio muscolare in casa Napoli, stavolta tocca nuovamente a Lobo pagare dazio È a rischio la sua presenza per domenica nella attesa sfida alla Juve #ForzaNapoliSempre #Napoli #nonprovateafermarcinoisiamoilnapoli - facebook.com Vai su Facebook

Lobotka ko: altro guaio per Conte in vista di Napoli-Juve. Le ultime dall'infermeria - Il centrocampista slovacco si è infortunato prima della sfida contro il Cagliari e ora il tecnico dovrà reinventarsi la mediana ... Si legge su tuttosport.com

Infortunio Lobotka: altri guai a centrocampo per Conte! Si ferma anche lo slovacco per Napoli Juve. Il comunicato ufficiale che svela le sue condizioni - Il comunicato ufficiale con le condizioni La vittoria sofferta ai rigori in Coppa Italia contro ... Segnala juventusnews24.com

Lobotka infortunato, il Napoli resta senza centrocampo per la sfida alla Juventus: in totale sette giocatori fermi - Conte è in emergenza per la sfida con la Juventus. Lo riporta msn.com

Napoli, emergenza a centrocampo: si ferma anche Lobotka, sarà out con la Juventus - Il Napoli che si prepara ad affrontare la Juventus nel big match della 14esima giornata di Serie A - Scrive msn.com

Napoli e il caso Lobotka: resistere a Conte è impossibile, la Juve osserva - Perché fare il mercato è anche un po’ come stare in campo: l’importante è capire i momenti, e da questi trarre il massimo. Da tuttosport.com

Pavan: 'Lobotka avrebbe manifestato la volontà di passare alla Juve anche fin da subito' - Secondo quanto riferito dal giornalista Massimo Pavan ai microfoni del canale Youtube Tastiera Velenosa, il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka sarebbe entrato in contatto con la Juventus, ... Si legge su it.blastingnews.com