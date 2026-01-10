Infortunio Djimsiti | si ferma il difensore durante Atalanta Torino Le sue condizioni e quali partite potrebbe saltare
Durante la partita tra Atalanta e Torino, Berat Djimsiti si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo. Le sue condizioni attuali indicano un possibile stop che potrebbe influire sulla sua partecipazione alle prossime gare. Restano da valutare i tempi di recupero, ma è probabile che il difensore salti alcune partite, con ripercussioni sulla linea difensiva della squadra.
Infortunio Djimsiti: stop per il difensore durante Atalanta Torino. Le sue condizioni e in quali partite sarà assente Nel corso della sfida contro il Torino, l’Atalanta ha perso uno dei suoi pilastri difensivi: Berat Djimsiti. Il centrale albanese è stato costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo. L’infortunio si è verificato nelle battute finali del primo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
