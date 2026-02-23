Infortunio Loftus Cheek oggi l’operazione a denti e mascella | rischio stagione finita? Cosa filtra

Loftus Cheek si è sottoposto a un intervento chirurgico ai denti e alla mascella dopo uno scontro violento in campo. La causa dell’operazione è stata la forte collisione avvenuta durante la partita, che ha lasciato spaventati i tifosi. L’atleta ha subito un trauma serio, e le fonti vicine indicano che il suo recupero potrebbe richiedere diverse settimane. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali sui tempi di ritorno in campo.

Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere! Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cesari non ha dubbi: «Gol di Troilo da annullare! Ci sono due falli ai danni del Milan» Juve, i numeri horror di Spalletti: meno punti persino di Thiago Motta! Mai così male negli ultimi 15 anni: il dato Moviola Milan Parma, pioggia di insufficienze dai giornali per Piccinini: dubbi sul gol di Troilo, manca un rigore ai rossoneri? Spalletti scuote la squadra: «Vi state giocando la Juventus!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Loftus-Cheek esce dal campo in barella e con i denti rotti: cosa è successo in Milan-ParmaRuben Loftus-Cheek si è ferito gravemente durante il match tra Milan e Parma, uscendo dal campo in barella e con i denti rotti.

Calvario Milan: cade con il Parma e perde Loftus-Cheek, stagione a rischio e ansia da DerbyIl Milan subisce una sconfitta contro il Parma, causata da errori difensivi e mancanza di ritmo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milan, infortunio per Loftus-Cheek: frattura dell'osso alveolare, stagione a rischio; Infortunio Loftus-Cheek, il VIDEO del duro scontro con Corvi; Loftus-Cheek esce dal campo in barella e con i denti rotti: cosa è successo in Milan-Parma; Milan, infortunio Loftus-Cheek: oggi l'operazione, rischia un lungo stop.

Loftus-Cheek, infortunio in Milan-Parma: le newsIl portiere del Parma Edoardo Corvi ha pubblicato una storia su Instagram in cui fa gli auguri di guarigione Loftus-Cheek, dopo lo scontro involontario che ha mandato in ospedale il centrocampista ... sport.sky.it

Infortunio Loftus-Cheek, il video del duro scontro con CorviÈ durata solo 7 minuti la partita di Loftus-Cheek, costretto uscire in barella dopo il brutto scontro con Corvi (guarda il VIDEO in cima). Sul cross di Saelemaekers, l'impatto al volto tra i due gioca ... sport.sky.it

: - Brutte notizie per il AC Milan: Loftus-Cheek ha riportato la frattura dell’osso alveolare e dei denti superiori e verrà operato nella notte. L’infortunio è serio e mette a rischio la stagione del centrocampista… - facebook.com facebook

L'infortunio di Loftus-Cheek è molto serio. Frattura dell'osso alveolare, operazione prevista in nottata domani x.com