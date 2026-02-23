Calvario Milan | cade con il Parma e perde Loftus-Cheek stagione a rischio e ansia da Derby

Il Milan subisce una sconfitta contro il Parma, causata da errori difensivi e mancanza di ritmo. Durante la partita, Loftus-Cheek si infortuna, lasciando il campo anzitempo. La squadra fatica a trovare sicurezza e rischia di compromettere le prossime gare. I tifosi sono preoccupati per la condizione dei giocatori e l’impatto sulla stagione. La situazione si complica in vista del derby, che si avvicina rapidamente.

Problema Milan, la giornata dei rossoneri va di male in peggio. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Parma a San Siro, si ferma anche Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è uscito dal campo sanguinante dopo il contrasto con il portiere crociato Edoardo Corvi all’undicesimo minuto del primo tempo. Ora il Milan teme un lungo stop per il suo giocatore. Tempi di recupero di Loftus-Cheek. Il Milan perde una pedina importante del suo centrocampo in vista del derby e non solo. Il centrocampista inglese ha lasciato il campo di San Siro dopo solo undici minuti nella sfida odierna contro il Parma, lasciando in ansia tutta la squadra che reclamava a gran voce il calcio di rigore. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Loftus-Cheek in ospedale per accertamenti: ansia MilanRuben Loftus-Cheek ha lasciato il campo dopo pochi minuti a causa di una forte contusione.

Loftus-Cheek esce dal campo in barella e con i denti rotti: cosa è successo in Milan-ParmaRuben Loftus-Cheek si è ferito gravemente durante il match tra Milan e Parma, uscendo dal campo in barella e con i denti rotti.

