Infortunio Boloca intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recupero

Daniel Boloca si è infortunato al ginocchio sinistro durante la partita del Sassuolo, causando preoccupazione tra tifosi e staff. I medici hanno deciso di intervenire con un’operazione in artroscopia, che si è conclusa con successo. Il centrocampista ora si trova sotto osservazione e inizierà il percorso di recupero. La società ha comunicato che Boloca sta bene e che seguirà un piano di riabilitazione. La prossima settimana saranno valutate le sue condizioni per il ritorno in campo.

