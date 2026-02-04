Napoli intervento perfettamente riuscito per Di Lorenzo Il dottore annuncia i tempi di recupero

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto oggi a un intervento al piede, riuscito senza problemi. Il calciatore aveva avuto una distorsione contro la Fiorentina, ma l’operazione ha risolto anche un problema che lo limitava da tempo. Il dottore ha annunciato che i tempi di recupero saranno abbastanza brevi.

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto oggi con successo a un’operazione al piede, sfruttando la distorsione rimediata contro la Fiorentina per risolvere anche un problema fisico che lo affliggeva da tempo e che ne limitava le prestazioni. L’intervento è stato di tipo correttivo e mirato a eliminare un difetto che causava dolore costante al capitano del Napoli, permettendogli così di guardare al futuro con maggiore serenità e sicurezza. A confermare la piena riuscita dell’operazione è stato il dottor Ottorino Catani, che ha spiegato come anche l’ultimo infortunio sia stato influenzato dal timore di farsi nuovamente male al piede.🔗 Leggi su Dailynews24.it

