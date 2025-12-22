L ’influenza stagionale è entrata nella sua fase più intensa e, quest’anno, sotto i riflettori c’è la cosiddetta influenza K, legata al virus H3N2. A fare il punto è Roberto Burioni, che durante Che tempo che fa di domenica 21 dicembre ha spiegato perché il virus continuerà a circolare nelle prossime settimane, anche con la chiusura delle scuole per le vacanze di Natale. Secondo gli ultimi dati dell ’ Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza complessiva dell’influenza ha raggiunto 14,7 casi ogni 1.000 assistiti, con un mix di virus in circolazione: H3N2 (con la variante K), H1N1 e altri ceppi stagionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Influenza K: perché cresce tra i bambini e cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Leggi anche: Forbidden fruit rivoluzione protagonista: cosa aspettarsi nelle prossime stagioni

Leggi anche: Napoli-Lang, momento della verità: cosa succederà nelle prossime settimane?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Influenza in aumento in Italia | perché i virus cambiano così spesso e cosa c’è da sapere.

Influenza, picco tra Natale e Capodanno: quanto è veramente pericolosa la variante K e perché anziani e bimbi rischiano di più - La nuova variante influenzale K non sembra più aggressiva rispetto ai ceppi precedenti, ma potrebbe far protrarre la stagione dell'influenza. msn.com