I dati Istat | l’inflazione accelera prezzi aumentano dell’1,5 per cento

Secondo i dati Istat di dicembre 2025, l’inflazione si conferma in aumento, con un incremento dell’1,2 per cento su base annua rispetto all’1,1 per cento di novembre. A dicembre, i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente. Questi dati evidenziano una lieve accelerazione dell’inflazione, che influisce sui costi e sui bilanci delle famiglie italiane.

Nel mese di dicembre 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un incremento dello 0,2 per cento rispetto a novembre e dell’1,2 per cento su base annua, in lieve accelerazione rispetto al +1,1 per cento rilevato a novembre. I dati, diffusi dall’ Istat, confermano le stime preliminari sull’andamento dell’ inflazione. Considerando l’intero 2025, l’aumento medio dei prezzi al consumo si attesta all’1,5 per cento, in crescita rispetto all’1 per cento del 2024. Più marcato il rialzo del carrello della spesa: a dicembre i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona passano da +1,5 per cento a +1,9 per cento, mentre nella media annua l’incremento sale dal +2 per cento del 2024 al +2,4 per cento del 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it

